Anadolu Ateşi Aspendos puhutv’de

ANADOLU ATEŞİ ASPENDOS PUHUTV’DE



2012 yılında Aspendos Arena’da 120 dansçı ile çekimleri yapılan gösterinin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’dır.

Anadolu Ateşi’nin temel konsepti medeniyetler buluşmasıdır. Doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresidir. Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya çağdaş standartlarda bir gösteriyi, bir kültürel şöleni sunmaktadır.

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi hemen hemen her yöreden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir projedir.

Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan proje, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozağinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir.



ANADOLU ATEŞİ KİMDİR?



1999 yılında, yıllar öncesine dayanan bir hayali gerçekleştirmek üzere adımlarını atan Mustafa Erdoğan, ilk adı Sultans of the Dance olan Anadolu Ateşi ile Mayıs 2001’de yurtiçi gösterilerine başladı. Yurt dışında sahnelenmesi planlanan gösterinin yoğun talep üzerine Türkiye’deki programı uzatıldı. 2002 yılında dünya turnesine başlayarak Almanya, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, İsviçre, Karayip Adaları, Azor Adaları, Meksika, Rusya, Şili, Kanada, Japonya, Portekiz, İsveç, Pakistan, Tunus, Fas, Çin gibi ülkeler başta olmak üzere, Yeni Zelanda’dan Amerika’ya, Sibirya’dan Bahreyn’e, Umman’dan Güney Kore’ye, kısacası dünyanın dört bir tarafında gösteriler yapmış (birçok ülkeye defalarca gidilmiştir), 5000’den fazla temsil ile 47 milyon sanatsevere ulaşmıştır.



Anadolu Ateşi, Türkiye’nin ilk çocuk Dans Topluluğu olan Kıvılcım’ı Ocak 2010’da sahneye koydu. Aynı zamanda İstanbul’da 5 tane başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, İzmit, Gaziantep, Kıbrıs ve Bursa’da Dans Akademileri bulunmakta ve bu akademilerde dans eğitimleri verilmektedir.



Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Eurovision Song Contest 2004- Formula I İstanbul Grand Prix – İzmir Universiade 2005- FIBA 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası, Universiade Winter Games 2011 Erzurum açılış ve kapanış törenleri, EYOF 2011 Trabzon- Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları gibi büyük organizasyonlarda sahne almıştır. Ayrıca, Bahreyn’de yapılan Formula 1, Katar’da gerçekleştirilen 15. Asian Olympic Games, Çin’de yapılan 2008 Olympic Games, İspanya Zaragoza’da Expo Fuarı, Berlin ITB Fuarı, Hannover Expo Fuarı, 2009 UEFA Kupası Finali, Şangay 2010 Expo Turizm Fuarı, 2012 Expo.