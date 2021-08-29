Anadolu Ateşi’ne ceza

Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketi, Anadolu Ateşi Antalya’da 2008 yılına kadar Aspendos Antik Tiyatro’da gösteriler yaparken, restorasyon işlemleri nedeniyle yakınında Hüseyin Avni Aykol’a ait tarım arazisini kiraladı. Buraya bir gösteri merkezi inşa edildi. Hürriyet'in haberine göre; 2017 yılında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin yıkımına karar vermesi ve arazi sahibinin tahliye davası açmasıyla birlikte şirket ile arazi sahibi ve sonrasında Serik Belediyesi’nin dahil olduğu hukuki süreç başladı.

2019'DA MÜHÜRLENDTİ



Serik Belediyesi ekipleri, 3’üncü derecede arkeolojik sit alanındaki Aspendos Arena Gösteri Merkezi’ni 15 Eylül 2019’da mühürledi. Ekim 2019’daki denetimde de imara aykırı uygulamalar inşa edildiğinin tespiti üzerine yıkım kararı ve idari para cezası verildi. Hem para cezası hem de mühürlenme işlemlerinin iptallerine karşı açılan davalar, Antalya idare mahkemelerince reddedildi. İtirazların yapıldığı üst mahkeme Konya Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkeme kararı ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından başvurunun reddine oybirliğiyle karar verdi.

Öte yandan ise arazi sahibinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yaptığı dilekçeli başvuruya verilen yanıtta, Antalya Toprak Koruma Kurulu’nca taşınmazın tarım dışı kullanımının uygun görüldüğü kaydedildi. Bu karar bakanlığa gönderilirken, arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ise Antalya Toprak Koruma Kurulu’nun kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle yeni bir dava daha açtı.

454 BİN 814 LİRA CEZA



Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı merkezle ilgili firma ve arazi sahibi arasındaki hukuki mücadelede Serik Belediyesi ve Antalya Toprak Koruma Kurulu gibi ilgili kurumların da dahil olduğu süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, söz konusu arazinin 20 bin 842 metrekarelik kısminin Aspendos Arena Gösteri Merkezi yapılmak suretiyle toprağın doğal yapısını bozduğu tespit edilen firma sahibine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 21'inci maddesi kapsamında 454 bin 814 TL idari para cezası düzelendi. Karar ise Serik Kaymakamlığı'nın da oluruyla bildirildi.

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