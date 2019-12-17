Angel sergisi Saint Antuan Kilisesi'nde

Resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon türlerinde eserlerin yer alacağı serginin detayları, kilisede yapılan basın toplantısında paylaşıldı.



Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı konuşmada, paylaşımcı olmanın önemine değindi.



Demircan, iki türlü insan olduğunu belirterek, "Birincisi iyiler, paylaşanlar. Bu kainat gemisi içerisinde olduğunu bilenler, havaya, suya, tabiata, insanlara, sevgiye ihtiyacı olduğunu bilen iyiler. Bir de benciller var. Onlar da bütün bu iyiliklerden istifade edip paylaşmak istemeyenler" dedi.



Tarihi mekanlarla çağdaş sanatı bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan Ayşe Pınar Akalın da aslında Göbeklitepe'den başlatacağı "inanç" üzerine bir sergi planladığını söyledi.



Narmanlı Müze-Ev’in kurucusu Bilge Alkor'la konuştuktan sonra ilk etabı "Melek" üzerinden yapmaya karar verdiklerine işaret eden Akalın, "Melek" konusu için mekan bulmanın kendileri için çok önemli olduğunu ve Saint Antuan Kilisesi'nde sergiyi açtıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Akalın, sergide farklı dil, din ve kültürden sanatçıları bir araya getirdiklerini vurgulayarak, "Bu konsepti onların farklı bakış açılarından göstermek istedik. Umarım bunu başarmışızdır. Bütün sanatçılarımız gerçekten bu projeye yüreklerini koydu." diye konuştu.



Sergide eserleri bulunan sanatçıların da söz aldığı toplantının ardından, sanatçılar eserlerinin detaylarını katılımcılarla paylaştı.



"Angel" sergisinde Bilge Alkor, Ergin İnan, Mehmet Sinan Kuran, Güvenç Özel, Pınar Yoldaş, Jake Michael Singer, Luca Pignatelli, Lithian Ricci, Yuval Avital, Kimathi Mafafo, Shirin Abedinirad ve Mehrnoush Esmaeilpour'un eserleri yer alacak.



Sinan Polvan'ın danışmanlığında hazırlanan sergi, 10 Ocak'a kadar ücretsiz görülebilecek.