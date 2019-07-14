Sıcak yaz akşamlarına keyif katan etkinliğin ilk gösterimi Nallıhan ve Beypazarı ilçesinde gerçekleştirildi. Her hafta cuma ve cumartesi günleri 16 ilçede Büyükşehir Belediyesi tırı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulan unutulmaz Türk filmleri açıkhavada Başkentlileri geçmişe götürüyor.
7’den 70’e herkesin özlediği etkinliğe ilk gösterimde yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türk filmlerine birlikte gülüp birlikte ağladı. Dönemin ünlü aktrist ve aktörlerinin rol aldığı Türk filmlerini açıkhavada izlemenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramında da bulundu.
Ankara’da Açıkhava Sinema Günleri başladı
Sanat
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Açıkhava Sineması” ile Başkentlileri nostalji yolculuğuna çıkarıyor.
Sıcak yaz akşamlarına keyif katan etkinliğin ilk gösterimi Nallıhan ve Beypazarı ilçesinde gerçekleştirildi. Her hafta cuma ve cumartesi günleri 16 ilçede Büyükşehir Belediyesi tırı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulan unutulmaz Türk filmleri açıkhavada Başkentlileri geçmişe götürüyor.