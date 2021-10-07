Antalya Altın Portakal i'nde Bembeyaz ve Birlikte Öleceğiz filmleri gösterildi

58. Antalya Altın Portakal i'nin yarışma filmlerinden Bembeyaz ve Birlikte Öleceğiz seyirciyle buluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 07:53

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Bembeyaz ve Birlikte Öleceğiz filmleri gösterildi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal i, film gösterimleriyle devam ediyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler alana, ateşleri ölçülerek ve maske kontrolüyle alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Yarışması kapsamında Bembeyaz filmi severlerle buluştu.

Necip Çağhan Özdemir'in yazıp yönettiği filmde, Mert Fırat, Ece Ceşmioğlu, İnanç Konukçu, Rıza Akın, Kubilay Tunçer, Esra Ergün ve Sarp Tanış rol alıyor.

Gösterime, yönetmen ve oyuncular da katıldı.

BEMBEYAZ FİLMİNİN KONUSU

, dindar babasıyla Amerikan Konsolosluğu'nun karşısında bir fotoğraf dükkanı işleten iyi bir evlat, iyi bir baba ve iyi bir koca gibi görünen Vural'ın, geçimini evlere temizliğe giderek sağlayan ve Amerika'ya gidip yeni bir hayat kurmayı hayal eden Sonay ile kurduğu ilişkiyi konu alıyor.

Necip Çağhan Özdemir, Bembayaz'ı, "kendi inançları çerçevesinde büyük günahlar işlemiş bireylerin nerelere, kimlere ve hangi kavramlara sığınmak zorunda kaldıklarını incelemek" adına yaptığını ifade ediyor.

Ulusal Uzun Metrajlı Yarışması kapsamında Birlikte Öleceğiz filmi de severlerle buluştu.

Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu'nun birlikte yazıp yönettiği filmde, Su Kutlu, Özgür Emre Yıldırım, Nazlı Bulum, Tülay Günal, Vedat Erincin, Süleyman Turan rol aldı.

Gösterime, yönetmen ve oyuncular da katıldı.

BİRLİKTE ÖLECEĞİZ FİLMİNİN KONUSU

, Mazhar'ın yaşadığı ve halen unutamadığı aşkın acısını anlatıyor. , İstanbul'un da kahramanlarından birine dönüştüğü kırık bir aşkın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

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