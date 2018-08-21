Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk film festivali olan Uluslararası Antalya Film Festivali'nde bu yıldan başlayarak iki afiş kullanılacak.

Genel afişin yanı sıra festival, her yıl bir sanatçının eserini festivalin 'sanatsal' afişine taşıyacak. Festivalin genel afişinde Altın Portakal Venüs Heykeli yer alırken, sanatsal afişte ressam Ahmet Güneştekin'in 2015 yılında Venedik Bienali'nde sergilenen 'Adem ile Havva' serisinden bir tablosu yer alacak.



Türkiye'den ve dünyadan 55 filmi ağırlayacak festivalin genel sanat yönetmenliğini Avrupa Film Akademisi Başkan Yardımcı Mirsad Purivatra, artistik direktörlüğünü ise Saraybosna Film Festivali Başkanı Mike Downey üstleniyor. Festivalde bu yıl, farklı kültürlerde yaşanan 'Göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık' gibi hikayeler, 'Çağdaş Masallar' başlığı altında sinemaseverle buluşacak. Filmlerin odak noktasında, bu yüzyılın büyük göçlerinin ötekileştirdiği, ölümü göze alarak hayata koşan mülteci yaşamlarının başrolündeki insan yer alıyor.