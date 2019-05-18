Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğiyle bugüne kadar 48 yabancı, 35 yerli tiyatro grubuyla yaklaşık 100 bin seyirciye ulaşan Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, dün akşam 10'uncu kez perdesini açtı. Antalya Valiliği'nce ilan edilen '2019 Aspendos Yılı' etkinlikleri kapsamında, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde Haldun Dormen'in yazdığı ve İzmir DT'nin sahneye koyduğu 'Kantocu' adlı müzikal sahnelendi. Müzikal öncesinde izleyiciler İzmir Marşı'nı söyledi.



Oyunu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'in yanı sıra yerli ve yabancı, yaklaşık 5 bin sanatsever izledi. Antik tiyatrodaki gösterimin ardından izleyiciler, sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.



Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde seçkin eserler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara ve Diyarbakır devlet tiyatrolarının kapalı gişe oyunlarını sahneleyeceği festivalde; İspanya'dan Yllana Tiyatrosu, Brezilya'dan Palyaço Akademisi, Kazakistan'dan 28 Tiyatro, İtalya'dan Koreja Tiyatrosu, Gürcistan'dan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu 5 oyun sergileyecek. Toplam 21 gösterimin yapılacağı festivalde 10 oyun sahnelenecek. Gösterimler dışında festival kapsamında çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenecek.

İzmir DT bugün saat 20.00'de 'Kantocu' adlı müzikali Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yeniden sahneleyecek. Festivalde, Brezilya'nın Academia de Palhaços Tiyatrosu'nca 'Ölmediğim Günler' adlı eser sahnelenecek. Ayrıca DT'nin Resim ve Boya Atölye Şefi Duygu Gökalp tarafından 19- 20 Mayıs'ta 'Resim, Boya, Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm Atölyesi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.



İspanya'nın Yllana Tiyatrosu Şefler, Fransa'nın Fools & Feathers Tiyatrosu ise Sıradışı Zamanlar adlı oyunlarını 20- 21 Mayıs'ta sahneye taşıyacak. DT Dekoratör ve Heykeltraşı İlhan Ateş de 21- 22 Mayıs'ta Çamurdan Maske Yapımı Atölyesi ile sanatseverleri bilgilendirecek. İstanbul DT'nin Kosovalı Peer GYNT adlı eseriyle Bursa DT'nin Barbara'nın Doğumu adlı eserleri 22- 23 Mayıs'ta perdelerini açacak.

İNGİLTERE'NİN LEVANTES DANS TİYATROSU



DT Sanatçısı Selim Gürata ile Oyunculuk Atölyesi 23- 24 Mayıs'ta Kültür Merkezi'ndeki buluşmalar arasında olacak. Ankara DT'nin 'Reis Bey' ve İngiltere'den Levantes Dans Tiyatrosu'nun 'The Band' adlı eserleri 24- 25 Mayıs'ta, Diyarbakır DT'nin 'Gül'e Ağıt' ile Gürcistan'dan Tiblis Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosu'nun 'Carmen' adlı eserleri 26- 27 Mayıs'ta sahneye taşınacak. Antalya DT Oyuncu ve Yönetmeni Ali Meriç de 'Karagöz Yapım ve Oynatımı Atölyesi' ile gölge oyunu hakkında bilgiler aktaracak.



Temsiller, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin Büyük ve Küçük salonlarında saat 20.00'de seyirciyle buluşacak. Atölye çalışmaları ise prova salonlarında Duygu Gökalp ve İlhan Ateş ile saat 11.00'de, Selim Gürata ile saat 14.00'te ve Ali Meriç ile saat 13.00'te düzenlenecek.