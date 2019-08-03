Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne sütunları ve toprak altındaki yapılar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.



UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarına devam ediyor.



Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri'ne ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde, 3 bin yıl öncesine ait birçok eser kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı çalışmalarının devam ettiği kentte, 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun içinde bulunan yapılarla eski ihtişamına kavuşması için çalışma yürütülüyor.



Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin de gezi rotalarında yerini alıyor.



"TİYATRO AUGUSTUS DÖNEMİNDE SAHNE BİNASIYLA BİRLİKTE GÖSTERİŞLİ BİR HAL ALIYOR"

Söğüt, antik kentte bir taraftan kazı çalışması bir taraftan da önemli yapıların ayağa kaldırıldığı restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.



Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Söğüt, kentteki antik tiyatronun 2 bin yıl öncesinde 3 katlı sahne binasıyla birlikte en gösterişli yapılardan biri olduğunu ifade etti.

Tiyatroda önceki yıllarda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini, o süreçte Muğla Kültür Turizm Müdürlüğü'nün bünyesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle konservasyon çalışmaları yaptıklarını anlatan Söğüt, bunun yanı sıra kazı ekibi ve öğrencilerle tiyatro girişindeki sahne binasının olduğu alanı kazmaya başladıklarını dile getirdi.



Çalışmalar kapsamında tiyatrodaki blokların sağlamlarını kontrol edeceklerini aktaran Söğüt, daha sonra var olan blokların kendi yerlerine konulacağını, eksik kalan kısımların tamamlanacağını bildirdi.



"Tiyatro Augustus döneminde sahne binasıyla birlikte gösterişli bir hal alıyor. Bizde kazı çalışmalarıyla bu yapıların eski gösterişli günlerine dönmesini sağlayacağız" diyen Sögüt, şunları kaydetti:



"Daha önce sahne binasının doğu paradoslarını açmıştık ve sütunları ayağa kaldırmıştık. Şimdi de batı paradosların olduğu kısımları ve sahne binasının diğer yapılarını gün yüzüne çıkarıyoruz. Kazı çalışmaları tamamlandığında toprak altından çıkardığımız blokların tamamını bir araya getirerek restorasyon çalışması yapıp ziyaretçilere sergileyeceğiz."

