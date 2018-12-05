Çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin görsel hafızası olarak anılan, dünyaca ünlü fotoğraf duayeni Ara Güler hakkında en geniş bilgi ve belgelere yer veren Islık Çalan Adam kitabı, Ara Güler Müzesi tarafından online platformlarda sadece n11.com’da satışa sunuluyor.

Ara Güler Müzesi’nin ilk yayını olan kitapta, ‘Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nden derlenen belgeler ışığında ünlü fotoğraf sanatçısının başta İstanbul’da olmak üzere birçok fotoğrafı ve röportajları da yer alıyor. Ara Güler’in külliyatının izlerini taşıyan Islık Çalan Adam, online'da sadece n11.com’da yüzde 20 indirimle 199 TL’den satışa sunuluyor.



ARA GÜLER'İN ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİĞİ KENT TARİHİ BU KİTAPTA

Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’i anlatan ve Ara Güler Müzesi tarafından n11.com’da satışa sunulan Islık Çalan Adam kitabı, 20’nci yüzyılın ikinci yarısında özellikle İstanbul ve Türkiye coğrafyasından fotoğraflarıyla uluslararası medyada görünürlük kazanan sanatçının ölümsüzleştirdiği İstanbul kent tarihine dair, bu coğrafyadan bireysel ve toplumsal hafızayı şekillendiren dönemlere ait kayıtların nasıl anlamlandırıldığına yoğunlaşıyor.

Üreten, yazan, kaydeden ve aktaran bir hikaye anlatıcısı olan Ara Güler'in dünyası, Islık Çalan Adam kitabıyla okuyuculara sunuluyor.

VİDEO: YAĞIZ ŞENKAL'IN HAZIRLADIĞI "ARA GÜLER ISLIK ÇALAN ADAM" BELGESELİ YAYIMLANDI