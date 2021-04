Armie Hammer, The Minutes'ten ayrıldı

Birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların yamyamlık fantezileri içerdiği iddialarıya gündemde olan hatta bu yüzden anlaşma yaptığı projelerden ayrılmak zorunda kalan Armie Hrammer, Jennifer Lopez'li Shotgun Wedding filmi ve The Offer'dan sonra The Minutes'e de veda etti.

"GERİ DÖNECEĞİM"



Hammer, The Minutes oyununu bırakması hakkında "Steppenwolf'ta sahip olduğum aileyle birlikte The Minutes'te yer aldığım her saniyeyi çok sevdim. Ama şimdi, akıl sağlığım için kendime ve iyilikleri için aileme odaklanmalıyım. Sonuç olarak Broadway'e bu prodüksiyon ile geri dönmeyeceğim" dedi.

PANDEMİ YÜZÜNDEN ERTELENMİŞTİ



Beyazperde'nin haberine göre: The Minutes, Broadway'de bulunan Steppenwolf Tiyatrosu'nda sahnelenecekti. Oyun ilk çıkışını 2017 yılında yaptı. Anna Shapiro ise oyunun yönetmenliğini üstlenmeye devam edecekti. 2020'nin Mart ayında ise Armie Hammer, oyunun başrollerinden birine getirildi. Ancak corona virüs nedeniyle oyun sahnelenemedi. The Minutes, 2021-2022 tiyatro sezonu için hazırlanıyordu.



Prens Philip'in hayat hikayesi