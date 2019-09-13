Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Aida operası sahnelendi.



Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan, Giuseppe Verdi'nin Aida operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, orkestra şefliğini İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yaptı.

Antalya ve Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra, koro sanatçılarının eşliğinde, eserin festivaldeki ilk temsilinde, solist sanatçılar soprano Anna Nechaeva Aida'yı, tenor Murat Karahan Radames'i seslendirdi.



Aida operası sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.



13 Eylül'de saat 21.00'de başlayacak ikinci temsilde ise "Aida"yı Franceska Tiburzi, "Radames"i Efe Kışlalı, "Amneris" rolünü ise bir önceki temsilde olduğu gibi soprano Anastasia Boldyreva canlandıracak.