Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlardan kitapseverlere müjde

Dünya çapında etkili olan yeni tip corona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ‘Evde Kal’ çağrılarına uyulmasıyla evdeki zamanı verimli geçirmenin önemi arttı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlar da kitapseverlerin bu zamanı en faydalı şekilde kullanmasını sağlayacak bir kampanya başlattı.

30 Mart’ta uygulanmaya başlanan kampanyaya göre okurlar, en yüksek sayıda kitap yayımlayan kamu yayıncılarından olan Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi'nin e-mağazalarından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti ödemeyecek. Ayrıca kurumlar e-mağazalarından yapılacak satışlarda tüm yayınlarına yüzde 40 indirim uygulamayı da sürdürecek.

Sosyal mesafenin korunarak salgının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla yayın satış mağazalarını geçici olarak kapatan kurumlar, bu süreçte e-mağazalarını daha aktif kullanarak okurların taleplerine karşılık vermeyi hedefliyor.