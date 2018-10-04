Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminin 100’üncü yılı nedeniyle, Paris’teki Ordu Müzesi sergi düzenliyor.
Türkiye’nin Lozan Antlaşması onay metni ve Mustafa Kemal’in 1923 tarihli mührü de burada ilk kez sergilenecek.
Hürriyet gazetesinden Barçın Yinanç'ın haberine göre, Birinci Dünya Savaşı’nda Ortadoğu’yu Avrupalı güçler arasında bölüştüren gizli Sykes Picot antlaşmasının orijinal metni de; paylaşım haritasıyla birlikte yarın açılacak müzede olacak.
Atatürk'ün mührü ve Lozan'ın onay metni ilk kez sergilenecek
ntv.com.trSanat
Türkiye’nin Lozan Antlaşması onay metni ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 tarihli mührü, ilk kez Paris'teki Ordu Müzesi'nde sergilenecek.
Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminin 100’üncü yılı nedeniyle, Paris’teki Ordu Müzesi sergi düzenliyor.