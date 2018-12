Sarıkamış Harekatı’nın yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun Dünya Savaşı öncesindeki mali ve idari yapısını, Osmanlı Ordusundaki "Alman Nüfuzu"nu, imparatorluğu 1. Dünya Savaşı’na götüren süreci, Almanya ile yapılan ittifakın bilinmeyenlerini, İttihat ve Terakki diktatörlüğünü, Teşkilat-ı Mahsusa'nın oluşumunu ve savaştaki işlevini, Dünya Savaşı’na katılan ülkelerin propaganda yarışlarını, basın üzerindeki askeri sansürü, Enver Paşa'nın savaş öncesindeki ve sırasındaki faaliyetlerini, İtilaf cephesinin Ortadoğu coğrafyasına dair planlarını, Osmanlı’nın İslam dünyasında, Ortadoğu ve Orta Asya’da üstlenmek istediği rolleri de anlatan kitap 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı’nın son dönemi ile ilgilenenlerin ilgiyle okuyabileceği bir kaynak.

Sarıkamış Harekâtı ve 1. Dünya Savaşı ile ilgili anı ve incelemeler gözden geçirilerek, şimdiye kadar "Sarıkamış literatürü"ne girmeyen yazılı kaynaklardan da yararlanılarak yazılan kitapta yer alan Rus askerlerinin Kafkas cephesinde dağıttıkları 2 bildiri Türkiye’de ilk kez yayınlanıyor. Bunun yanı sıra Sarıkamış Harekatı sırasında Osmanlı basınında ve o tarihte henüz savaşa girmeyen ve tarafsız bir ülke olan ABD basınında verilen Kafkas cephesi haberleri karşılaştırmalı olarak sıralanıyor; Türkiye’deki sansürün boyutu gözler önüne seriliyor.



22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 tarihleri arasında on binlerce askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Sarıkamış Harekatı'nda uğranılan felaketi The New York Times’ın 7 Ocak tarihli “Kafkaslarda 50.000 Osmanlı Kaybedildi” manşetli haberi özetliyor. Haberin alt başlıkları şöyle: “İki Kolorduya Ruslar Tarafından Katliam Yapıldı – Yalnızca Az Sayıda Tutsak Sağ Kaldı” ve “Esir Düşen Albay, Alman İmparatorunun ‘Beyinsiz bir Kuklası’ olan Enver’in, ülkesini batırdığını söyledi.”

ATEŞE DÖNEN DÜNYA: SARIKAMIŞ İÇİN NE DEDİLER?



- “Sarıkamış Harekátı’nın yanı sıra I. Dünya Savaşı ve Osmanlı’nın son dönemi ile ilgilenenlerin ilgiyle okuyabileceği bir kitap.”

Yalçın Bayer



- “Hamasi bir proje değil, vicdani bir proje. 1914-1915 yıllarında Sarıkamış harekâtı fiyaskosu sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak ölmüş 100 bine yakın gariban çocuğun anısını saygıyla anmak için başlayıp, dalga dalga büyüyen bir proje... Enver Paşa sansürü adım adım deliniyor. O savaşın, tüm savaşların korkunç yüzü çıkıyor karşımıza.”

Haluk Şahin



- “Her ayrıntısında tarihimizin bu travmatik olayına verilen ehemmiyetin yansısını bulabilmek mümkün. Olayı, öncesi, sonrası, nedensellikleri, tecellisi ve sonuçlarıyla ele alan kitap başarılı bir inceleme. Batıda görüp gıpta ettiğimiz aydınların tavrına benzer son derecede derinlikli, duyarlı, vefalı, görmüş geçirmiş ve ağırbaşlı bir tutumu var yazarların. Hiçbir imâ ve art niyet, hiçbir şöven duygu ve hamaset taşımıyorlar.”

Hikmet Temel Akarsu



- “Yakın tarihimiz ve özellikle de Sarıkamış rezaleti ancak böyle anlatılırdı.”

Emin Çölaşan



- “Sarıkamış’ta onbinlerce askerimizin hayatına mâlolan facia askerlik tarihimizin de en büyük dramlarındandır. Bu dramı anlatan en önemli kaynak da profesyonel bir tarihçinin değil, asıl mesleği tıp doktorluğu olan ve Türkiye’nin bugün önde gelen kalp cerrahlarından kabul edilen Prof. Bingür Sönmez’in ameliyathanelerde gün boyu devam eden hayat kurtarma çabasından arta kalan zamanlarda yaptığı araştırmalarının neticesinde kaleme aldığı bu eserdir.”

Murat Bardakçı