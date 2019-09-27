Resim çalışmalarının yanı sıra düzenlediği ve katıldığı uluslararası workshoplar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan Ressam Burcu Erkal Salman, Recycle - Çöpten Sanata adlı 5. solo sergisiyle sanatseverle buluşuyor.

2004’te ilk kişisel sergisini açan ve çalışmalarıyla Polonya’nın Jan Dlugosz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin desteklediği Uluslararası Sanat Sergisi’ne davet edilen tek Türk sanatçı unvanını taşıyan, Amerika, Hollanda, Rusya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki sanatseverlerin koleksiyonlarında da eserleri bulunan Burcu Erkal Salman, Recycle sergisiyle tükenmekte olan doğanın sözcüsü olma misyonunu üstleniyor.

Eserlerinde doğaya, önlenemez tüketim hırsına ve geri dönüşüm konusuna dikkat çeken Salman, her gün tüketmekte olduğumuz ürünlerin atıklarına ve ambalajlarına sanatsal dokunuşlarıyla yeni bir ruh kazandırarak, yoğun kullandığı boya katmanlarıyla tüketim çılgınlığını ifade ediyor.



Doğanın her şeye rağmen çırpınışı gerçeğini tuvalinde gözler önüne sanatçının sergisi Eva Sanat Galerisi’nde 28 Eylül-15 Ekim 2019 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.



Profesyonel sanat hayatına figüratif çalışmalarla başlayan ve 2011 sonrasında çalışmalarını soyut alana taşırken toplumsal ve evrensel sorunları da dokunan Burcu Erkal Salman’ın bu kez çöpten sanata estetik yolculuğunu sürdürürken, önlenemez tüketim hırsına karşı, geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek için atık maddeleri muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyor.



BURCU ERKAL SALMAN KİMDİR?



1979’da İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Resim merakı, öğrencilik yıllarından önce başlayarak, okul sergileriyle devam etti. 1995’te LCC Lisan ve Kültür Merkezi’nde bir yıl stilistlik eğitimi aldı. Ardından moda tasarımı eğitimi için gittiği Los Angeles American Intercontinental University’e devam etti. 1999’da özel bir resim atölyesinde eğitim almaya başlayarak, çocukluğundaki pastel boyalara veda edip, yağlı boyayla yoluna devam etti. 2000-2004 arasında 3 karma sergiye katılan Burcu Erkal Salman, 2004’te ilk kişisel sergisini açtı. 2005’te sağlık sorunları nedeniyle resme ara veren Salman, 2000-2005 arasında figüratif olan tarzını, resme geri döndüğü 2011 yılında sürrealist ve kavramsal boyuta taşıdı. Resimleri, manevi dünyanın sembollerle bezenmiş soyut boyutuna geçmiş oldu. İçindeki hayalperest kadını tuvaline aktararak, resminde kendisi olan bir yola çıktı. Sanatçı çalışmalarına kendi atölyesinde devam ediyor. Sanatçının bugüne kadar toplam 35 karma 4 kişisel sergisi bulunuyor.