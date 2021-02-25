Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın açılacağını duyurdu.

25.02.2021 - 12:27

Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılıyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik. Tarihi Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullandı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, Beyoğlu Kültür Yolu projesinin önemli duraklarından biri olan tarihi 'Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağı belirtildi. 

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