Avrupa’da 7. Koğuştaki Mucize rüzgarı

7. Koğuştaki Mucize, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede gösterilen filmin Avrupa’daki seyirci sayısı her geçen gün katlanıyor.



Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı 7. Koğuştaki Mucize etkisini ve büyük başarısını kısa sürede Türkiye dışına da taşıdı. Kıtalar arası vizyon yolculuğuna çıkan ve Ortadoğu’da Türkiye ile aynı anda gösterime giren ilk yapım olan film, Avrupa’da da ilgi görüyor.



İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede gösterilen filmin Avrupa’daki seyirci sayısı her geçen gün katlanıyor.



Başta Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur olmak üzere İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip 7. Koğuştaki Mucize, bugüne kadar Almanya’da tam 227.651 kişi tarafından izlendi. Avrupa’nın genelinde ise 303.469 kişi bu mucizeye tanık oldu.



7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FRAGMANI

