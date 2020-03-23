Avustralya corona virüs nedeniyle sinema salonlarını kapattı

Corona virüs tehlikesi nedeniyle Türkiye'deki sinema salonları kapatılmıştı. Aynı haber Avustralya'dan da geldi. Corona virüs tüm dünyayı olduğu gibi Avustralya'yı da etkisi altına aldı. Federal Hükümet, salgın tehlikesine karşı ek bir önlem olarak ülkedeki tüm sinemaları kapattı. Dün açıklanan karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Kapatma kararı barlar, restoranlar, kumarhaneler, kapalı spor tesisleri ve ibadet yerleri için de geçerli olurken, restoranların yalnızca paket servisi kullanmalarına izin veriliyor. Başbakan Scott Morrison, daha önce sosyal mesafe çağrılarına tam olarak uyulmadığı için daha sert tedbirlerin alındığını söyledi. Avustralya daha önce katı sınır ötesi seyahat kısıtlamaları da getirmişti.



Ülkede şimdiye kadar corona virüsten yedi ölüm kaydedildi.