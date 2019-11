Ayşe Kulin’den yeni roman: Her Yerde Kan Var

Ayşe Kulin’in Her Yerde Kan Var romanı 200 bin adet rekor baskıyla Everest Yayınları’ndan çıktı.



Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilip V. Murat’ın tahta geçirildiği 1876 yılı Mayıs ayı ve Haziran’ın başına denk gelen o birkaç gün, yazarın kaleminden anbean yükselen bir heyecanla aktarılıyor.



Danışmanlığını Murat Bardakçı’nın yaptığı Her Yerde Kan Var ile Ayşe Kulin tarihi bilgileri edebi dille harmanlayarak okurla buluşuyor. Romanda her bir karakterin kendi hikâyesini aktardığı bölümlerle okuyucu adeta canlı bir tanık haline geliyor.



Edebiyatın her alanında kalemini konuşturan, uluslararası ödüllerin sahibi Ayşe Kulin bu kez hem Harem’e, hem de Saray’ın önüne arkasına bakmamızı sağlıyor.