Aziz Nesin'in Tut Elimden Rovni eseri tiyatro sahnesinde

Usta yazar Aziz Nesin'in klasik eseri Tut Elimden Rovni, Kemal Başar'ın sanat yönetmenliğinde izleyicilerle buluşturuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 17:41

Aziz Nesin'in Tut Elimden Rovni eseri tiyatro sahnesinde

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Savaş Alp Başar ve Cansu Tekoluk'un rol aldığı ve Kültüral Performing Arts'ta sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Akrobat bir çiftin iletişimsizliğe rağmen süren evliliğini konu alan oyununun yönetmenliğini Kemal Başar üstlenirken, müziklerini Can Atilla, reji asistanlığını ise Zeynep Yaylacıoğlu yaptı.

Yönetmen Kemal Başar, Keyfi'nin bu sezon yeni oyunu 'Tut Elimden Rovni'nin yanı sıra Bana Amy De-Amy Winehouse Müzikali, Ted Bundy ve Şarkısı Olan Hikayeler'le yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi.

Oyunun insanlığa ve aşka bir övgü olduğuna işaret eden Başar, Aziz Nesin'in bu klasik metnini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yaptık. Büyük bestecimiz Can Atilla'nın eser için yaptığı müzikler çok etkili, bana göre oyunun 3. oyuncusu da Can Atilla. Kendisine de teşekkür ediyorum" dedi.

Tiyatro Keyfi'nin mart programına göre, Tut Ellerimden Rovni oyunu 3 Mart'ta Şişli Tiyatrosu, 9, 16, 23, 27 ve 30 Mart'ta Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

"Bana Amy De-Amy Winehouse Müzikali" ise 4 Mart'ta Boğaziçi Kültür Merkezi, 9 Mart'ta Oda Tiyatrosu, 11 ve 18 Mart'ta İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 26 Mart'ta da Kültüral Performing Arts'ta seyirciyle buluşacak.

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