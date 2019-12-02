Baba Parası filminin afişi yayınlandı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde yer aldığı Baba Parası filminin afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

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Baba Parası filminin çekimleri tamamlandı

Baba Parası filminin çekimleri tamamlandı

Merakla beklenen Baba Parası filminin afişi yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren filmin afişinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut boy gösteriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da yer alıyor. 

Selçuk Aydemir’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Baba Parası, 1 Milyar Dolar’lık baba mirası peşine düşen ailenin maceralarını anlatıyor.  Film 1 Ocak 2020’de sinemaseverlerle buluşacak 

Baba Parası filminden ilk tanıtım

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