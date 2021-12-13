Bağımlılıktan kurtulanların değişim öyküleri kitap oldu: Renklerini Yeniden Kazananlar

Bağımlılıktan kurtulanların değişim öyküleri kitap oldu.



Yaşanmış olaylardan kurgulanan öykülerde; çıkmazlarda kaybolanların feraha erişmeleri, insan umuduna dair izleri ve renkleri solanların yeniden yeşerme serüveni yer alıyor.



Renklerini Yeniden Kazananlar isimli öykü kitabın raflardaki yerini aldı. Kitapta toplam 19 öykü yer alıyor.



Bağımlılıklarından kurtulmak isteyen bireylerin yanı sıra aile üyelerine de ücretsiz hizmet veren YEDAM’dan destek alan bir bireyin annesi Yeşilay’a bir teşekkür notu iletti. Her şey oğlu bağımlılıklardan kurtulduğu için mutlu olan bir annenin, oğlunun iyileşmesine yönelik ilettiği "Oğluma hayatın renklerini tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim" notuyla başladı. Bu öykü de kitapta yerini aldı.

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