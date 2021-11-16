İngiltere merkezli Sotheby’s Müzayede Evi; ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin Love is in the Air eserinin satışının yapılacağı müzayedede, Ethereum (EHT) Bitcoin (BTC) ve USD Coin’i kabul edeceğini açıkladı. Sanat dünyasında da kripto para kullanımına olan ilgi artmaya devam ediyor. İngiltere merkezli Sotheby’s Müzayede Evi yetkilileri, 18 Kasım’da düzenlenecek müzayedede kripto para birimleri Ethereum (EHT) Bitcoin (BTC) ve USD Coin’i kabul edeceğini açıkladı.ŞİMDİDEN MERAK KONUSUPerşembe günü gerçekleşecek olan açık artırmada kripto paranın ağırlığının ne olacağı merak konusu.Müzayedede Banksy’nin yüzü kapalı bir adamın çiçek fırlatışının resmedildiği meşhur Love Is In The Air / Flower Thrower (2003) ve alışveriş arsalarının arkasında avlanan tarih öncesi üç adamın tasvir edildiği Trolley Hunters eserleri de yer alıyor.SANAT DÜNYASINDAN YAYGINLAŞACAKUzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.Ada Masalı 22. yeni bölüm fragmanı