Gerçek kimliği bilinmeyen duvar ressamı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dükkan açtı. Gross Domestic Product (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) adlı dükkanın özelliği, içine girilememesi. Dükkanın içindeki nesnelere iki hafta boyunca camın ardından bakmak mümkün olacak. Dükkandaki ürünler ise internet üzerinden satılacak.

Banksy, içinde polis kaskından yapılmış disko topundan tuğladan yapılmış çantaya kadar pek çok değişik eseri, "Sanat neden önemlidir?" sorusuna cevap verebilecek müşteriler arasından rastgele seçtiği kişilere satacak. Sorulara verilen yanıtlar ise komedyen Adam Bloom tarafından değerlendirilecek. Ayrıca kurala göre, alıcılar ve fazla bir eser satın alabilecek.

45 yaşındaki İngiliz sokak sanatçısı, bu durumun "Mümkün olduğunca eğlenceli, bilgilendirici ve aydınlatıcı" olduğunu söyledi. Satışa çıkan eserlerin fiyatı 10 sterlinden başlıyor. Banksy markasını taşıyan aerosol boya bu fiyattan satılırken, şarkıcı Stormzy için tasarlanan üzerinde Birleşik Krallık bayrağı olan çelik yelek için ise 850 sterlin değer biçildi.

KOLEKSİYONERLERE SATIŞ YOK



Sanatı gösteriş unsuru ya da maddi bir değer olarak görmeyi eleştirmesiyle bilinen Banksy’nin yarışma için bir kuralı daha var. Kural, “Eğer servet sahibi bir sanat koleksiyoncusuysan lütfen bu kez kayıt yaptırmaktan kaçın” sözleriyle ifade ediliyor.



Banksy söz konusu dükknı ve satış yapılan internet sitesini “bir kartpostal şirketinin adını kullanarak ürün satmasını engellemek için açmak zorunda kaldığını” belirtmişti. Banksy, satışlardan gelecek paranın Akdeniz’de göçmenleri kurtarmak için bir gemi alımına harcanacağını söylemişti.