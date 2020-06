Başvurular sadece internetten yapılacak

Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up son yedi yıldır yeni isimlere destek veriyor. Bu yıl yalnızca online olarak olarak yürütülen proje, yeteneğine güvenen ve müziğinin sınırları aşması gerektiğine inanan yetenekler için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor.



Bu zamana kadar projenin konukları arasında, bugün birçok müzikseverin sevgisini kazanan "Yok Öyle Kararlı Şeyler, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Son Feci Bisiklet, Hedonutopia, Biz, The Away Days, Bubituzak, Alpman and the Midnight Walkers, Gözyaşı Çetesi, Sapan Roadside.Picnic, Astrofella, Al’York, Hedonutopia, Help! The Captain Threw Up, Eskiz, Ponza, Tolerance Break, Ati ve Aşk Üçgeni, The Young Shaven ve The Kites ve Şort" gibi gruplar yer aldı.



Günümüzde en çok sevilen rap müzik temsilcilerinden olan Baneva, Federal, Kamufle, 90BPM, Da Poet, Ozbi ve Janset de kendi video kliplerine kavuştu. Can Güngör, Nilipek., İdil Meşe, Loradeniz, Nova Norda gibi üretken isimlerin yanı sıra elektronik müzik arenasından da TKO, Affet Robot gibi isimler bu sahnenin konuklarından oldu.



SON BAŞVURU TARİHİ 3 HAZİRAN



Bu yıl proje yalnızca online olarak olarak yürütülüyor. Böylece proje yeteneğine güvenen ve müziğinin sınırları aşması gerektiğine inanan yetenekler için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor. Katılımcılardan kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri bekleniyor. Video ile gerçekleşecek başvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Türkiye’nin her yerinden halk oylaması ile seçilen en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak. Aynı zamanda tam donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak.