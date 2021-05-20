Batgirl filminin yönetmeni belli oldu

2020 yapımı Bad Boys for Life'ın yönetmen ikilisi Adil El Arbi ve Bilall Fallah, Batgirl filmi için Warner Bros. ile el sıkıştı.

Avengers yönetmeni Joss Whedon, 2018 yılında Batgirl'ün yönetmenliğine getirilmiş ve sonra Whedon projeden ayrılmıştı.

HBO Max'ta yayınlanması beklenen kadın süper kahraman filmi Batgirl'ün senaryosunu Transformer spinoff'u Bumblebee'yi yazan Christina Hodson kaleme alacak.

Batgirl, dünyanın en popüler kurgusal süper kahraman karakterlerinden biri olarak kabul edilse de bugüne dek hiç beyazperdede yer almadı.



Batgirl ilk olarak 1967'de Batman serisinin geçtiği Gotham şehrinde, polis komiseri James Gordon'un kızı Barbara Gordon olarak çizgi romanlarda göründü.

Batgirl filminin oyuncu kadrosuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilgi verilmedi.