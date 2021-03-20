Beren Saat albüm çıkarıyor

Refik Anadol sergisinin açılışına katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu, galeriden ayrılırken soruları yanıtladı. Doğulu, sergi için “Refik Anadol, Los Angeles’tan sevdiğimiz bir dostumuz. Buradaki sergisi bizi heyecanlandırdı” dedi. Saat’e bir süredir üzerinde çalıştığı müzik albümü soruldu. Hürriyet'in haberine göre oyuncu, “Kenan acayip aranjmanlar yaptı şarkılara. Hayallerimin ötesinde bir çalışma oluyor, çok heyecanlıyım” dedi.



"DİZİM BÜYÜK FİYASKOYDU"



Kenan Doğulu’ya “Beren Hanım şarkıcılığa başladı, siz oyunculuğu düşünür müsünüz?” sorusu yöneltildi. Ünlü popçu, gülerek yanıt verdi: “Zor bu saatten sonra. Hatırlarsanız bir zamanlar bir dizim olmuştu ‘Hiç Bana Sordun mu’ diye. Büyük fiyaskoyla sonuçlanan o diziden sonra hiç niyetlenmedim açıkçası.”