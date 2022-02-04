Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı

Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.02.2022 - 16:38

Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı

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Filmde, yorumladığı şarkılar kadar, yaşam hikayesiyle de akıllarda yer edinen sanatçıyı, Farah Zeynep Abdullah canlandırdı. Yapımda ayrıca Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol aldı.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini, Caner Alper ile Mehmet Binay üstlendi. Müziklerine ise Mazlum Çimen imza attı.

Filmin, 4 Mart'ta izleyiciyle buluşması planlanıyor.

BERGEN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN

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