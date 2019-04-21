Geçtiğimiz şubat ayında Berlin Film Festivali’nden ödüllü ve öne çıkan yapımlar 28 Nisan’a kadar Büyülü Fener Sinemaları’nda izlenebilecek. En İyi İlk Film ödülünü kazanan Oray; Angela Schanelec’e En İyi Yönetmen ödülü getiren Evdeydim, ama; Alfred Bauer Ödülü kazanan Nora Fingscheidt’in ilk uzun metrajlı filmi Oyunbozan ve ‘Panorama’ bölümünde prömiyer yapan film yönetmen Edward Berger’in sinemaya dönüşü Üç Kardeş Kino 2019’un Berlinale filmleri arasında.



GUNDERMANN İLK KEZ ANKARA’DA



Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıl dönümünde Kino 2019 programında da Doğu Almanya’nın son dönemini anlatan iki film yer alıyor.

Gundermann, Doğu Almanya'da 80'li yıllarda ünlenen şarkıcının hayatını anlatıyor.

Usta yönetmen Andreas Dresen'in imzasını taşıyan film, Doğu Almanya'da 80'li yıllarda büyük üne kavuşan besteci ve şarkıcı Gerhard Gundermann’ın hayatından uyarlama. Söz konusu dönemde pek çok insanın idolüne dönüşen müzisyen, zamanında istihbarat servisi için çalıştığı ortaya çıkınca bile popülaritesini kaybetmemişti. Bu karmaşık karakteri gerçekçi bir sinema diliyle perdeye taşıyan film, başrol oyuncusu Alexander Scheer'in performansıyla da büyük beğeni topladı ve bu yıl Alman Film Ödülleri'ne tam 10 dalda aday gösterildi. Gundermann, 20 Nisan Cumartesi günü 19.00 seansında ya da 26 Nisan Cumartesi 16.30’da izlenebilir.



Kino 2019 programında Doğu Almanya’ya dair bir diğer filmse Adam ve Evelyn. Ingo Schulze'nin aynı adlı romanından uyarlanan film 1989 yazında geçiyor. Filme de adını veren genç çift, Macaristan’da tatil yaparken Avusturya sınır kapısının açıldığını öğreniyor ve Batı'ya iltica edip etmemek konusunda kararsız kalıyor. Adam ve Evelyn'in gösterim gün ve saatleri şöyle: 22 Nisan Pazartesi 21.30 / 27 Nisan Cumartesi 14.00.



ORAY FİLM EKİBİ DE FESTİVALDE



Geçtiğimiz Şubat ayında Berlin Film Festivali’nden En İyi İlk Film ödülünü kazanan Oray, uyum sorunları olan ve inanç kriziyle baş etmeye çalışan genç bir adamın hikâyesini anlatıyor. İyi bir Müslüman ve mükemmel bir eş olmanın hayalini kuran Oray, işler yolunda gitmeyince yeni bir başlangıç yapmak için kendini Köln’de bulur. Konusuna belgesel gerçekçililiğiyle yaklaşan ve övgü toplayan film, 21 Nisan Pazar günü 19.00 seansında yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay ve yapımcı Bastian Klügel'in katılımıyla gösterilecek. Filmin ikinci gösterimi ise 26 Nisan saat 19.00’da.

Oyunbozan, bu yılki Berlinale programının en dikkat çeken filmlerinden biriydi.

ÖDÜLLÜ FİLMLER ANKARA'DA

Angela Schanelec’e Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülü getiren Evdeydim, ama yönetmenin filmleri arasında en gizemli ve en etkileyicilerinden biri. Schanelec yeni filminde tutarlı bir biçimsel disiplin içinde sanatın ve yaşamın dilini yansıtıyor. Evdeydim, ama festival programında 23 Nisan Salı akşamı 19.00’da ve 28 Nisan Pazar 16.30’da gösteriliyor.



Oyunbozan bu yılki Berlinale programının en dikkat çeken filmlerinden biriydi. Nora Fingscheidt’in ilk uzun metrajlı filmi, küçükken yaşadığı travmalar sonucunda kimsenin yüzüne dokunmasına izin vermeyen, agresif ve eğitilmesi zor, 9 yaşında bir kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor. Oyunbozan, Ankara Uluslararası Film Festivali’nde 21 Nisan Pazar günü 16.30’da ve 26 Nisan Cuma 19.00’da gösterilecek.



Deutschland 83 ve Patrick Melrose gibi uluslararası başarı elde etmiş iki televizyon dizisinin ardından, yönetmen Edward Berger Üç Kardeş filmiyle sinemaya dönüyor. Berlin Film Festivali’nin ‘Panorama’ bölümünde prömiyer yapan film, üç kardeş üzerinden, hızla değişen bir dünyada kendini güvensiz hisseden bir jenerasyonun resmini çiziyor. Üç Kardeş, 22 Nisan Pazartesi 19.30’da Ankara Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda seyirciyle buluşacak. Filmin ikinci gösterimi ise 27 Nisan Cumartesi saat 19.00’da.



Ulrich Köhler’in geçtiğimiz yıl ilk kez Cannes’da gösterilen Odamda filmi programın favorilerinden biri. Alışılmışın dışında bir distopya filmi olan Odamda’da Köhler, “Sınırsız özgürlük ve mutlak özel alan mümkün müdür? Bunlar değerli midir yoksa daha çok üzerimize yük müdürler?” sorularının peşinden gidiyor. Odamda, 21 Nisan Pazar günü 14.00’te ve 25 Nisan Perşembe akşamı 21.30’da gösterilecek.



Ayrıca 30. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında Werner Herzog retrospektifinde yönetmenin Aguirre, Tanrının Gazabı, Stroszek, Vampir Nosferatu, Woyzeck, Fitzcarraldo, Yeşil Kobra filmleri izleyicilerle buluşacak.