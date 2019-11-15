Beyonce'nin balmumu heykeli Los Angeles Madame Tussauds'da

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin balmumu heykeli Las Vegas'taki Madame Tussauds Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

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Beyonce’nin balmumu heykeline eleştiri yağmuru

Beyonce’nin balmumu heykeline eleştiri yağmuru

Ünlü şarkıcı Beyonce, ABD’nin Las Vegas şehrindeki Madame Tussauds Müzesi’nde balmumu heykeliyle ölümsüzleştirildi.

38 yaşındaki Amerikalı şarkıcının 2018 Coachella performansındaki görünümünün canlandırıldığı heykel için 20 sanatçı, dört ay boyunca ve 500 saat çalıştı.

Beyonce’nin balmumu heykelinin açılışı için, Sierra Vista Lisesi’nden Dynasty Dance & Step adlı grup hazır bulunarak, ünlü şarkıcının heykelinin yanında poz verdi.

Açılış sonrası Beyonce’nin hayranları, balmumu heykelini ziyaret etmeye başladı.

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