Billy the Kid’i öldüren tabanca rekor fiyata satıldı

Vahşi Batı'nın haydutlarından Billy the Kid'i öldüren silah Los Angeles'taki bir müzayedede açık artırmaya çıkarıldı.



Tahmin edilenin iki katının da üstünde bir fiyata, 6 milyon dolara alıcı buldu.



1881’de şerif Pat Garret’in Billy the Kid’i öldürürken kullandığı silah kimliğini gizli tutmak isteyen bir kişi tarafından satın alındı.



Müzayede evi silahı "Erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi" olarak tanımladı.

NE OLMUŞTU?



Gerçek ismi Henry Mccarty olan Billy the Kid, Arizona ve New Mexico’da sekiz kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. Aylar süren takip sonrası şerif Garret 14 Temmuz 1881’de New Mexico’da bir çiftlikte bulduğu 21 yaşındaki Billy the Kid’i öldürdü.