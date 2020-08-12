Bir Baba Hamlet ve Basit Bir Ev Kazası KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda

KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de URU organizasyonuyla gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 20-21 Ağustos’ta Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun sahneledikleri Bir Baba Hamlet'e; 22 Ağustos’ta ise, Günay Karacaoğlu’na birçok ödül getiren ve yıllar boyunca yüzlerce kez sahnelenen Basit Bir Ev Kazası'na ev sahipliği yapacak.



Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun birlikte rol aldığı çok ödüllü komedi oyunu “Bir Baba Hamlet”, dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan “Hamlet”i şarkılarla, danslara, sürekli değişen bir dekorla ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye koyuyor.



Günay Karacaoğlu’na, muhteşem performansıyla birçok ödül getiren ve yıllar boyunca kendisiyle özdeşleşip efsaneleşen tek kişilik “Basit Bir Ev Kazası” oyunu ise tiyatro severleri “cesur ama ürkek” bir kadın olan Songül’ün kahkaha dolu öyküsüne davet ediyor.