Birinci Dünya Savaşı’nda yer alan futbolcuların hayatı belgesel oluyor

Birinci Dünya Savaşı'nda canlarını feda eden kahramanların hiç bilinmeyen hikayeleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Savaşın başlamasıyla birlikte seferberlik ilan edilmiş, eli silah tutan herkes cepheye çağırılmıştı. O yıllarda top peşinde koşan onlarca futbolcu da hiç düşünmeden cepheye gitmiş ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmişti. İşte bu hikayeden esinlenen Garguş Medya Yapım Şirketi daha önce duyulmamış bu hikayeleri belgesel haline getirmek için kolları sıvadı. Fizibilite çalışmaları tamamlanan İdmancılar adlı belgesel film, şehit ve gazi futbolcuların hiç duyulmamış hikayelerini beyazperdeye taşıyacak.



Medya ilişkileri uzmanı Sare Kadakçı ve yönetmen Eda Fatma Gürbüz’ün kurduğu Garguş Medya Yapım Şirketi’nin ilk işi İdmancılar adlı belgesel olacak. Sare Kadakçı, "İlk defa 2015 yılında Kurt Celal’in hikayesini dinlediğimde çok etkilenip, kendimce bir araştırma yaptığımda savaş dönemindeki kahraman sporcularla ilgili yapılmış çok fazla çalışma olmadığını fark ettim. 4 senedir fikir sürekli kafamdaydı ama nasıl düzgünce şekillendirilebilirim diye düşünürken yollarımız Eda Hanım'la kesişti. İş ortaklığımızla birlikte konuyu kendisiyle paylaşınca birlikte bir yol haritası çizdik. Böylesi bir çalışma Türkiye’de daha önce yapılmadı. Tek tek bütün Anadolu’yu dolaşarak belgeselimizi hazırlayacağız. Biz bu proje için çok heyecanlıyız. Hakkını vererek güzel bir çalışma çıkartacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.



“BU BELGESEL YERİNE GETİRMEMİZ GEREKEN SORUMLULUĞUMUZ”



Yönetmen Eda Fatma Gürbüz ise “2004 yılında İsmail Güneş ile çalışmaya başladım. Sonrasında Osman Sınav, Ömer Uğur, Ümit Efekan, Ümmü Burhan, Uğur Yağcıoğlu gibi usta isimlerin projelerinde yardımcı yönetmen olarak çalıştım. TRT Türk ve TRT Belgesel için 1. Dünya Savaşı'nı konu alan üç belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını gerçekleştirdim. Bugün Türkiye’de daha önce yapılmamış bir belgeselin de yapımını sizlere duyurduk. Garguş Yapım Şirketi olarak İdmancılar gibi tarihin tozlu sayfalarında kalmış insan hikayelerini ortaya çıkararak eser üretmeye devam edeceğiz. Bunun ülkemiz ve insanlarımıza karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İDMANCILAR'DA HİKAYESİ ANLATILACAK KARAKTERLER



İdmancılar projesi; belgesel kurmaca türünde olup 1900’lü yılların başından Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen süreçte, çoğunluğu futbolculardan oluşan şehit ya da gazi vatansever sporcuları konu alıyor. Canlandırmalar; savaş sırasında hayatta kalmayı başarmış sporcuların daha sonra yayınladıkları tefrikalar, savaşta şehit düşen idmancıların cepheden gönderdiği mektuplar, kişi ve kurumların yayınladığı hatıratlar, dönemin saygın gazetecilerinin yaptığı röportajlar ve mecmualarda yayınlanan makaleler referans alarak kurgulandı. Bölümler ise gerçek belgelere dayanan canlandırmalardan oluşuyor.

Belgeselin başrolü olan anlatıcı karakteri her bölümün içinde farklı bir role soyunarak anlatıları ve canlandırmaları yönlendirmekte, seyirciyi peşinden sürükleyerek belgeselin genel temposunu belirliyor. İdmancılar projesi yedi farklı karakterin hikayelerinin yedi farklı şekilde anlatıldığı yedi bölümden oluşuyor. Bu karakterler arasında Galatasaray futbol kulübünün ilk futbolcularından Kurt Celal, Bereket ve Beşiktaş kulübünün kurucularından Mehmet Ali Fetgeri Bey, son servetiyle Fenerbahçe kulübünü yok olmaktan kurtaran Mehmet Nasuhi Esad Bey, Hasan Basri Bey, Saim Turgut Bey, Sabri Mahir Bey, Hasnun Galip Bey gibi vatansever futbolcular var.