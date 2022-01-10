Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget otel odasında ölü bulundu

Amerikan televizyon dizisi Bizim Ev’deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti.



Saget, komedi turnesi için gittiği ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulundu.



İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

"ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK"



Dedektifler ise Saget’in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.



Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da rol almıştı.



BOB SAGET KİMDİR?



17 Mayıs 1956'da Amerika'da doğan Robert "Bob" Lane Saget stand-up'çı, komedyen, yazar, yönetmen ve yapımcıdır.

Full House (Bizim Ev) dizisinde ailenin babası rolüyle ün salmış ve America's Funniest Home Videos programında sunuculuk yapmıştır.

31 Mart 2014'te 40 dakikalık özel bölümüyle sonlanan How I Met Your Mother dizisinde, 2030 yılındaki Ted Mosby karakterini seslendirmiştir.