Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i Ercan Yazgan anılıyor

Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında yönetmenlik de yapan Ercan Yazgan, 5 Nisan 1944'da Sinop'ta dünyaya geldi.



Usta oyuncu, 1963'te Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı.



Kariyerini 1983'e kadar sinema ve tiyatroda sürdüren sanatçı, 1980'lerin başında kurulan Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda Altan Karındaş, Asuman Arsan, Tekin Siper, Ayşen Gruda, Zeynep Tedü, Halit Akçatepe, Nezih Tuncay ve Tomris Kiper ile aynı sahneyi paylaştı ve çeşitli oyunları sahneye koydu.



Ercan Yazgan, 1986-1988'de TRT'de yayınlanan ve başrollerini Perran Kutman ile Şevket Altuğ'un oynadığı "Perihan Abla" dizisindeki "Şoför İsmet" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.



Hayatı boyunca çok sayıda dizi ve sinema projesinde yer alan sanatçı, Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Cihat Tamer, Güzin Özipek, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerle aynı yapımlarda rol aldı.

1999'DA "EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU" ÖDÜLÜNÜ ALDI



"Kaygısızlar" dizisinde "Memnun Kaygısız"ı canlandıran Yazgan, 1989-2002'de yayımlanan "Bizimkiler" dizisinde ise "Kapıcı Cafer" olarak ekranlara çıktı.



Yazgan, "Bizimkiler" dizisinin yayınladığı yıllarda katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:



"Kapıcı Cafer, İstanbul şartlarında yaşam mücadelesi veren birisi. Bu kapıcıların getirdiği bir hafif yumuşaklık var tabii. Fakat kapıcılar pek memnun değiller benden, kapıcıyı çok ezdiriyorsunuz diyorlar. Ama beni kapıcılar sendikasına davet ettiler, fahri üyelik bile verdiler. Tabii kapıcıların zor şartlarda yaşadıkları gibi konuları konuştuk."



Yakalandığı verem hastalığını uzun bir tedavi süreci sonrası yenen Yazgan, 1999 yapımı "Duruşma" filmindeki rolüyle 36. Antalya Film Şenliği'nden "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.



Usta oyuncu, 2015'te Hande Doğandemir, Fatih Artman, Devrim Yakut, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun'un başrolleri paylaştığı "Bana Masal Anlatma" filminde rol aldı.



İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 8 Mart 2018'de hayatını kaybeden Yazgan'ın cenazesi, Üsküdar'daki Şakirin Camisinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.



Yazgan'ın oynadığı film ve dizilerden bazıları şöyle:



"İffet", "Kardelen", "Hanımın Çiftliği", "Adanalı", "Ahh İstanbul", "Altın Kafes", "Hayat Bilgisi", "Aşk Meydan Savaşı", "Balalayka", "Duruşma", "Sevda Kondu", "Yazlıkçılar", "Bir Milyara Bir Çocuk", "Bizimkiler", "Kabadayı", "Şaka Maka", "Perihan Abla", "Üç İstanbul", "Arkadaşım", "Dokunmayın" "Şabanıma", "Ölüm Görevi", "Tatlı Kaçık", "İzin", "Hüdaverdi-Pırtık", "Susuz Yaz"