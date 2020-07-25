Bodrum konserleri Sertab Erener'le başladı

Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi ve mistik atmosferinde, 2020 yılının ilk Bodrum açıkhava konserine imza atan Sertab Erener, şarkıları ile sahnesinde devleşirken, kendisine tarihe not düşülecek bu gecede yalnız bırakmayan hayranları da hemen her şarkısına koro halinde eşlik ettiler.



Pandemi nedeniyle kapı girişlerinde ateş ölçümü, maske dağıtımı ve dezenfeksiyon ile başlayan önlemler, etkinlik alanında da harfiyen uygulandı. Etkinlik, 3 bini aşkın kapasitesi olan Bodrum Antik Tiyatro'da bin 500 biletli izleyici tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni ile gerçekleştirildi.

Performansına ''Bugünü görebileceğimize pek de inanmıyordum. Biraz azız, biraz eksiğiz bu gece ama olsun. Hep birlikteyiz ve sağlıklıyız önemli olan da bu. Gelirken sizleri izledim. Hepiniz çok dikkatliydiniz. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen giderken de dikkati elden bırakmayın'' sözleri ile başlayan Sertab Erener, dillere pelesenk olan şarkılarını birbiri ardına söyleyerek hayranlarını coşturdu.



Performansının ikinci yarısında yeni albümünün şarkılarını da seslendiren başarılı sanatçı, finalde ''İyi ki geldiniz, iyi ki bizimleydiniz bu gece. Bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Birbirimizi ayrıştırmayalım yeter. Ele ele verince üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. Buna inanın'' diyerek iki saat on dakika süren performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.