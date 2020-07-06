Bodrum'da The Fun Time Of The Opera konseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde The Fun Time Of The Opera adlı konser düzenlendi.

06.07.2020 - 10:37

Bodrum'da The Fun Time Of The Opera konseri

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında, Musa Göçmen yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahne aldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, sanatçılar orkestra eşliğinde eserler seslendirdi. İzleyenler zaman zaman alkışları ile ritm tutup bazı eserlere eşlik etti.

Konser alanına ateşleri ölçülerek alınan ve aralarında birer koltuk boş bırakarak oturan izleyenler, sanatçıları uzun süre alkışladı. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri 10 Temmuz'da Kainatın Kanunu Kadın adlı konserle ile devam edecek.

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