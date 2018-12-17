Fenomen diziden aynı adla beyazperdeye uyarlanan savaş filmi Börü'nün yeni fragmanı yayınlandı. Film, dizinin finali olarak seyirci karşısına çıkacak.



Geçtiğimiz Şubat ayında yayın hayatına başlayan ve 60 dakikalık 6 bölümüyle kısa sürede fenomen olan Börü dizisinin sinema filmine uyarlanmış versiyonu, 2016 yılının en çok izlenen filmi Dağ 2'nin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Alper Çağlar'ın imzasını taşıyor.



Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

BÖRÜ FİLMİNİN FRAGMANI

Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Zafer Algöz, Alkan Demirlek ve Mesut Akusta’nın rol aldığı filmin yapımını da Alper Çağlar (Çağlararts) ile Doruk Acar (Insignia Films) üstleniyor.



Börü, 28 Aralık’ta gösterime giriyor.