Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) yeni sezonu açıyor

Borusan Sanat, bünyesindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet ile 202–2022 sezonu boyunca konuk solistler ve şeflerle aynı sahneyi paylaşacak.

Uzun bir aradan sonra dinleyicileriyle konser salonlarında bir araya gelecek olan BİFO, sezonun ilk konseriyle 14 Ekim’de izleyicilerinin karşısına çıkıyor.



Açılış konserindeki programda Rautavaara, Ravel ve Mahler’in yapıtları yer alacak. Patrick Hahn şefliğinde gerçekleşecek konserde, günümüzün ilgiyle takip edilen piyanistlerinden Alice Sara Ott, yeni sezonda topluluğun ilk konuk solisti olacak.



Konser öncesinde ise, Aydın Büke ve Serhan Bali saat 19.00-19.30 arası Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında müzik üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.



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