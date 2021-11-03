Borusan Müzik Evi sezonu açıyor

Borusan Müzik Evi, 2021-2022 sezonu kapsamında yeni müzik, elektronik müzik, doğaçlama, dünya müziği ve cazın önde gelen isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Gerçekleştirdiği farklı ve sıra dışı etkinliklerle Borusan Sanat’ın klasik müzik ve çağdaş formlarını destekleme ve yaygınlaştırma amacına büyük ölçüde katkıda bulunan Borusan Müzik Evi, 2021-2022 sezonunda üç ayrı dönemde programını açıklayacak.



Borusan Müzik Evi’nin ilk dönem programında Abstra, Wolter Wierbos, Ab Baars, Yuri Honing ve dörtlüsü, Brom, Saadet Türköz ve Martin Schütz, Berke Can Özcan ve Arve Henriksen, Scnellertollermeier, Linet Şaul, Bülent Oral, Diego Leveric, Ayşe Lebriz Berkem, Töz Trio ve Hezarfen Ensemble yer alıyor.



Müzikte yeni olanı izleyicisine ulaştırmayı amaçlayan Borusan Müzik Evi, 18 Kasım Perşembe günü saat 21.00’de, Abstra, Wolter Wierbos ve Ab Baars ile sahnesini izleyicisine açıyor. Konserde, avangart caz, free jazz ve özgür doğaçlama gibi müzik öğelerinden beslenen ABSTRA, müziğin doğaçlama unsurlarını dinleyicilere aktaran Wolter Wierbos ve renkli yorumlarıyla Ab Baars sahne alacak.



KASIMDA BEŞ, ARALIKTA ÜÇ KONSER VAR

Kasım ayında beş konser izleyicileri bekliyor. Hollanda’nın en önemli saksofoncularından biri olan Yuri Honing, eleştirmenlerden tam not alan Bluebeard albümüyle Borusan Müzik Evi’nin programında yer alırken, Kod Müzik işbirliğiyle gerçekleşen Nova Muzak serisi Brom ile izleyicilerine yeniden merhaba diyecek. Ardından Saadet Türköz ve Martin Schütz, Songdreamingtrio3 adını verdikleri projesiyle derin ve coşkulu bir kutlama sunacaklar. Verimli işbirliklerini sahneye taşıyan Berke Can Özcan ve Arve Henriksen ise kuzey melodilerinden yola çıkan doğaçlamaları ile Borusan Müzik Evi’nde ilk kez izleyiciyle buluşacak.



Borusan Müzik Evi’nde aralık ayında üç konser var. Kod Müzik işbirliğiyle gerçekleşen Nova Muzak serisinin bu kez konuğu Schnellertollermeier. Gitarda Manuel Troller, basta Andi Schnellmann ve davulda David Meier’den oluşan üçlü minimalizm, krautrock, deneysel doğaçlama temelli elektronik müzik gibi geleneklerden besleniyor.

“Shakespeare ve Müzik” ise aralık ayının bir diğer etkinliği. İzmir Barok Topluluğu’nun üç üyesi, viola da gamba sanatçısı Bülent Oral, soprano Linet Şaul ve lut ustası Diego Leveric Shakespeare’in yapıtları için bestelenmiş dönem müziklerini yorumlayacak; tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem de yazarın oyun ve sonelerini canlandıracak.

Ayın son konserinde ise Töz Trio ve Hezarfen Ensemble buluşuyor. Kendisiyle özdeşleşen birçok projeye imza atan ve farklı icra koşullarına uyum sağlayabilmesindeki esnekliğiyle göze çarpan Hezarfen Ensemble, caz ve çağdaş klasik müziğin kesiştiği performanslar sergileyen Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Cem Aksel’den oluşan Töz Trio birlikte kaydedecekleri albüm çalışmasının yepyeni müziklerini Borusan Müzik Evi’nin izleyicileriyle buluşturacak.

