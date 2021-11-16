Boston Müzesi grevde

Boston Güzel Sanatlar Müzesi çalışanları greve gidiyor.

Haberler 16.11.2021 - 13:11

Boston Müzesi grevde

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ABD'nin en büyük müzelerinden biri olan Massachusetts'teki Boston Güzel Sanatlar Müzesi çalışanları grev kararı aldı. Yönetimle uzun süredir masaya oturan sendika yetkilileri müze emekçilerinin haklarını elde edemediğini açıkladı.

KARAR YÜZDE 96 İLE ALINDI

Geçtiğimiz hafta müzenin eğitimcileri, kütüphane çalışanları, küratörleri, koruyucu ve idari ekibi temsil eden MFA Sendikası üyelerinin yüzde 96’sından fazlası grev için oy kullandı.

Karara göre çalışanlar yarın bir günlüğüne grev yapacak. Müze grev süresince ziyarete açık kalacak.

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