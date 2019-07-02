Kendine Has ve Volkswagen'in katkılarıyla gerçekleşen Bozcaada Caz Festivali'ne sayılı günler kaldı. Bu sene, içerisinde Londra Caz Festivali, Kopenhag Caz Festivali ve Bimhuis Amsterdam gibi 35 farklı ülkeden organizasyonların, kuruluşların ve girişimcilerin olduğu Avrupa Caz Ağı’na katılan festival; 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Bozcaada'nın eşsiz doğasında müzikseverleri ağırlamayı bekliyor.



3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada organizasyonu; Jack Lives Here, Metro Türkiye, Kahve Dünyası, Hayat Tek Keşfet desteği ve Jolly Tur seyahat işbirliğiyle gerçekleşen Bozcaada Caz Festivali’nin 2019 programı bu sene yine türler arası geçişlerle dolu.

Festival sahnesinde bu yıl, Londra’dan çıkan ve çağdaş cazın en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görülen davulcu 'Yussef Dayes'; yerli müziğinin en etkileyici kadın vokallerinden 'Birsen Tezer'; blues ve caz müziği Anadolu'nun tarihi ile sentezleyen 'Erkan Oğur Anatolian Blues Project'; caz ve hiphop’ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin’in dinamik ismi 'Bobby Rausch ft. Giw'; Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in yeni projesi 'Pow Trio' ve çok daha fazla ismi ağırlıyor.



Bozcaada'nın dört bir yanında gerçekleşecek sürpriz konserler, tadım ve gastronomi etkinlikleri, söyleşiler, beden odaklı atölyeler, çocuk atölyeleri ve keşif rotaları içeriğiyle müzik dışı disiplinlerden oluşan Bozcaada Caz Festivali Keşif programı, festivalin enerjisini tüm adaya yayıyor.