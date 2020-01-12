Brad Pitt ve Bradley Cooper'dan yeni proje

Brad Pitt, alkol bağımlılığından kurtulmasına yardım eden yakın arkadaşı Bradley Cooper ile yeni bir film projesi için buluştu.

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ABD'li oyuncu Brad Pitt, geçen hafta katıldığı bir törende alkol sorunundan oyuncu dostu Bradley Cooper yardımıyla kurtulduğunu açıklamıştı. 

Pitt, önceki gün Cooper'ı New York'taki evinde ziyaret etti. Her ikisi de yönetmenlik deneyimine sahip olan aktörlerin yeni bir film projesi üzerinde çalıştıkları öğrenildi. 

Pitt, daha önce, Angelina Jolie ile yollarının ayrılmasının ardından 18 ay alkol tedavisi gördüğünü itiraf etmişti. Bağımlılıktan kurtulmak için attığı bu adımın 'özgürleştirici' olduğunu belirten Pitt, Adsız Alkolikler ile çalışırken kendi çirkin yüzüyle başa çıkmayı öğrendiğini söylemişti. 

Eskiden içki masasının kendisi için 'güvenli bölge' anlamına geldiğini belirten Pitt, "Çünkü kimse kimseyi yargılamıyor ve siz de kendizi yargılayamıyorsunuz. Sonradan fark ettim ki alkol sadece bizim kötü taraflarımızı ortay çıkarıyor, bu yüzden alkollüyken kimseyi yargılayamıyorsunuz" demişti.

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