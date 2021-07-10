Bruce Lee'nin sırrını aydınlatan mektuplar açık artırmaya çıkıyor

ABD’de bit pazarında bulunan bir dizi mektup, dövüş sanatları efsanesi, oyuncu Bruce Lee’nin ölümüyle ilgili gizemi aydınlatacak gibi görünüyor. Mektuplar ünlü ismin uyuşturucu kullandığını ortaya koydu.

UYUŞTURUCU TALEP EDİYOR



160 bin sterline açık artırmaya çıkacak mektuplarda Bruce Lee ile eşi Linda Lee, oyuncu Robert Baker’dan uyuşturucu talep ediyor. Bruce Lee 1972’de Hong Kong’da film çekerken ABD’deki Baker’a kokain istediğini yazıyor.

ROLÜNE YARDIMCI OLACAĞINI YAZIYOR



Mektupta “Cehennem gibi sarhoş” olduğunu belirten Bruce Lee, kokainin rolüne girmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Baker da ABD’den Bruce Lee’ye uyuşturucu gönderiyor.

EJDER KALESİ'NE ÇEKERKEN İSTİYOR



Ayrıca, Bruce Lee 1973’te Hong Kong’da Ejder Kalesi’ni çekerken, eşi Linda onun adına uyuşturucu istemek için Baker’a mektup yazıyor. Linda Lee mektubunda “Bruce için endişelenme, aşırıya kaçmıyor” diyor.

SIRRINI AÇIKLIYOR



Ancak mektuptan bir ay sonra Bruce Lee beynindeki şişlik nedeniyle bayıldı. Ünlü oyuncu 20 Temmuz 1973 tarihinde de yatağında ölü bulundu. ABD’deki müzayede evi Heritage Auctions’dan yapılan açıklamada “Bruce Lee en etkili dövüş sanatçısı ve bu mektuplar onun çok önemli bir sırrı sakladığını gösteriyor” denildi.

KOMPLE TEORİLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI



Bruce Lee'nin ani ölümü, Lee ailesi laneti olarak anılan komplo teorisini de ortaya çıkarmıştı. Lee'nin oğlu Brandon Lee de bir film çekimi sırasında trajik şekilde hayatını kaybetmişti.

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