Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Breaking Bad dizisinin geçen yıl bitmesinin ardından bir süredir dizinin beyazperde verdiyonunun hazırlığı dürdürülüyordu. Ancak dizinin başrol oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul’un filmde yer alıp almayacağı bilinmiyordu.

Dizide Heisenberg ve Jesse karakterlerine hayat veren ikili, dün eş zamanlı olarak Twitter’dan yaptıkları paylaşımla hayranlarına yeni filmde yer alacaklarına dair ipucu verdi.

Her iki oyuncu da üzerinde iki eşeğin yer aldığı görseli “Yakında” notuyla paylaştı.

Söylentiye göre Aaron Paul, filmde yer alacağını onayladı, ancak Bryan Cranston henüz resmi bir açıklama yapmadı.