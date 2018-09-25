GIRGIR, Boxer, Billboard gibi dergilerde yazarlık ve editörlük yapan Pelin Yılmaz, 1Erkek 1Kadın dizisinin senarist ekibinde de yer alan Pelin Yılmaz kitabında kısa kısa, birçok komik kişisel deneyimi kaleme aldı.

Kızdığı, güldüğü, nefret ettiği, aşık olduğu, kısacası hayatta şahit olduğu birçok garip duruma dair hissettiği her şeye gönderme var kitapta.



Kitabın editörlüğünü yapan yazar Alper Atalan, kitabı içeriğini şöyle özetliyor;



“Altın günü teyzeleri, mahalle pazarında kıyasıya alışveriş yapanlar, uçuk kaçık hipster arkadaşlar, hafta sonları delice girişilen temizlik muamması, reklam şirketlerinde çalışan orijinal tipler, herkese bir başka gelen Kore sineması, spor salonlarının soyunma odasındaki geyikler, akıl alan iş görüşmeleri, yaz tatilinde yaşanan ilginç olaylar, kız tavlama sanatından mahrum erkekler… “ Pelin Yılmaz, hepimizin görüp de söyleyemediği, aklına gelip de unuttuğu, kafasına takıp da dert edindiği ne varsa kaleme almış. Şehrin insanı insanlıktan çıkaran tüm baskılarına çatal diliyle, kıvırmadan, dobra dobra karşılık veriyor. O, hayata sözcüklerle meydan okuyup, hayatı sözcüklerle sevebilmenin yolunu kısa mizah öyküleri anlatmakta bulmuş. Fikri firarda, delişmen bir kadının iç seslerini siz de duymak; ona katılmak isteseniz bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm.”



Reklam Yazarı olarak profesyonel hayata devam eden Pelin Yılmaz’ın en büyük hobisi haddinden fazla vahşi olmayan hayvanlar ile boğuşmak, en büyük fobisi kitabının 4 satması. Geleceğe dair en büyük beklentisi ise sinemada kendi yazdığı filmi izleyebilmek.



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