Büyük İstanbul Depresyonu filmi Sarabosna Film Festivali'nde yarışacak

Genç yönetmen Zeynep Dilan Süren’in yazıp yönettiği, oyuncu Nazlı Bulum’un yapımcılığını üstlendiği Büyük İstanbul Depresyonu adlı kısa film dünya prömiyerini 39. İstanbul Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda gerçekleştirdi.



Kadir Has Üniversitesi, Film ve Drama yüksek lisans programı öğrencisi Süren’in senaryosu BAU Sinema-TV lisans bitirme projesi olarak yazıldı ve daha sonra profesyonel ekibiyle buluştu. Kadir Has Üniversitesi’nin de destek verdiği film, uluslararası açılışını dünyanın en önemli festivallerinden Saraybosna Film Festivali, Öğrenci Filmleri Yarışması kapsamında yapıyor. Festival 14-21 Ağustos’ta gerçekleşecek.



Oyuncu kadrosunda Nazlı Bulum, Kübra Balcan ve Şebnem Hassanisoughi’nin yer aldığı filmin künyesinde sinemanın önemli isimleri yer alıyor. Yönetmen yardımcılığını Merve Toz, görüntü yönetmenliğini Türkiye’nin ilk kadın görüntü yönetmeni unvanının da sahibi, Altın Portakal dahil bir çok ödülü bulunan Deniz Eyüboğlu üstlenirken ekibin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.

Filmin İstanbul Film Festivali kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılan prömiyerine yapımcı, yönetmen ve oyuncular katıldı.

“İlk profesyonel setimde kaygı duymadan sadece işime odaklanabilmemde çoğunlukla kadınlardan oluşan bir ekiple çalışmanın etkisi var” diyen Zeynep Dilan Süren’in filmi büyük oranda, başarıyla tamamlanan kitlesel fonlama kampanyası ve bir çok sponsorluk desteği sayesinde gerçekleşti.



Kampanyanın duyurusuyla özellikle sosyal medyada büyük ilgi göre proje Eskişehir Film Festivali ve İzmir Fuarı'nın yapım destek ödüllerine değer görülürken, filmin ortak yapımcıları arasında Alican Yücesoy ve destekleyici yapımcıları arasında Bartu Küçükçağlayan da var.