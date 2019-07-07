Disney Channel'ın yıldızlarından Cameron Boyce, 20 yaşında hayata veda etti.
Çocuk yaştan beri çeşitli filmlerde ve dizilerde rol alan yıldızın ölüm haberini ailesi duyurdu. Cameron Boyce'un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Daha önce de kalp yetmezliği sorunları olan Boyce'un uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerine yumduğu belirtildi.
Boyce, 2010 yılında başrollerde Adam Sandler ve Salma Hayek'i buluşturan Grown Ups adlı komedi filminde rol almıştı.
Boyce, Disney Channel'ın hit dizisi Jessie'de Luke karakterini canlandırıyordu.
Cameron Boyce 20 yaşında hayatını kaybetti
Sanat
Kariyerine 9 yaşında çocuk oyuncu olarak adım atan Cameron Boyce, uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu 20 yaşında yaşamını yitirdi.
Disney Channel'ın yıldızlarından Cameron Boyce, 20 yaşında hayata veda etti.