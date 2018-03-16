Çanakkale'nin gizli kahramanı Yusuf Kenan belgeseli (18 Mart'ta NTV'de)

Kara muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu’na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran, 25 Nisan 1915'te ise şehit düşen 7.Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın hayatı belgesel oldu.



Belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç

5 FARKLI ŞEHİRDE ÇEKİLDİ

Çekimleri Çanakkale, İstanbul, Mersin, Ankara ile İzmit'te gerçekleşen belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, senaristliğini Bülent Günal üstleniyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın Balkan Savaşı, Trablusgarp Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda görev yaptığını belirten Gengeç, “Bizzat torunları tarafından verilen 94 mektuptan yola çıkarak bir ailenin cephe gerisinde yaşadıklarını anlattık” dedi.

MEKTUPLAR İLK KEZ KULLANILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği belgesel 45 dakikadan oluşuyor ve 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım arasındaki asırlık mektuplara ışık tutuyor.

Yüzbaşı Yusuf Kenan. 25 Nisan 1915’te Çanakkale Kirte’de kahramanca savaşırken şehit düşmüştü.

Yusuf Kenan ile Zehra’nın hikâyesinin gün yüzüne çıkaran mektuplar belgesel olmadan önce Bahçeşehir Üniversitesi tarafından kitaplaştırılmış.

Bu mektupların ortaya çıkmasını sağlayan kişinin savaş tarihi uzmanı Gürsel Akıngüç olduğunu söyleyen yönetmen Gengeç, “Akıngüç Çanakkale’de görevliyken tesadüfen Yusuf Kenan’ın torunu Metin Tütüncü’yle karşılaşıyor.

Kendisine ‘Benim kahraman bir dedem var’ diyor. Mektupları çıkartıyorlar. Akıngüç sayesinde ilk defa bu mektuplarla bir belgesel çalışmasını yaptık” dedi.

TV'DE İLK KEZ NTV'DE (PAZAR 22.00)

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Gengeç, "Mektupların bir tanesinde İngiliz gemisinin batırıldığı bilgisini veriyor ve 'Sen bu bilgiyi gazetelerden okuyacaksın ama ben de söylemiş olayım. Bir İngiliz gemisi gözlerimin önünde batırıldı' diyor. Eşine şunları da yazmış ‘Bana çocuklardan bahsetme mektuplarda cephede çok kötü oluyorum’.

Seddülbahir savunmasıyla koskoca bir savaşın gidişatını değiştiren gizli bir kahraman o. Mezarı bile olmayan binlerce şehitten biri Yusuf Kenan" ifadelerini kullandı. Türkiye’de ilk kez 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde izleyicilerle buluşacak olan belgesel, pazar 22.00'de NTV'de izleyiciyle buluşacak.

Önemli sahneleri dökü-drama yöntemiyle çekilen belgeselde Yusuf Kenan’ı Barış Yurtsever, Zehra Hanım’ı ise Banu Günal canlandırdı. Belgeselde Yusuf Kenan’ın torunlarının yanı sıra tarihçi Prof. Dr. Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak ile Harp Tarihçileri Şahin Aldoğan ve Gürsel Akıngüç’ün röportajları yer alıyor.