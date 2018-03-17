Cannes Film Festivali'nde Türkiye "Water” ile yarışacak

GEÇTİĞİMİZ YIL ÖDÜLLER Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Avrupa’nın en önemli 3 film festivalinden biri olan Cannes Film Festivali'nin bu yıl 71’incisi düzenlenecek. Bu yıl kısa film kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinden Tolga Okur ve Oğuzcan Koçyiğit'in 15 dakikalık kısa filmi "Water-Su” 50 bini aşkın yapımla yarışarak gösterime hak kazandı.



Genç yönetmen Tolga Okur, Cannes Film Festivali sürecini ve filmin hikayesini şöyle anlattı: “Bu sene Cannes Film Festivali’nin 71'incisi düzenleniyor. Çoğunlukla festivali yarışma filmleri, kırmızı halı ve kapanış seremonisiyle takip etsek de aslında festival her ülkeden farklı alanlarda çalışan sinemacıların buluştuğu büyük bir alan. Öncelikle Cannes'in kısa film bölümünü ayrı bir yere koymalı. Prestiji, ismi, birçok yeni filmin ilk kez burada görücüye çıkması beni ve ekibimizdeki herkesi çok heyecanlandırıyor. Kısa filmci olarak Cannes ilk deneyimimiz. Sektörün bu pazar yönüyle ilk kez tanışıyor olmak bizde bir miktar stres oluşturmuyor dersek yalan olur."



Filmin oyuncularından Oğuzcan Koçyiğit de, dünyaca ünlü bir film festivaline katılıyor olmanın heyecanı içinde olduğunu belirtti. Koçyiğit, "Benim de rol aldığım filmin Cannes de gösteriliyor olması aklıma geldikçe heyecandan uyuyamıyorum. İnanın bu filmin benim ve benim üzerimde emeği olan herkes için büyük bir gurur diye düşünüyorum" dedi.



Fransa'da 14-19 Mayıs tarihlerinde 71'inci kez düzenlenecek festivalde Almanya, İrlanda, Arjantin, İngiltere, Lübnan ve Belçika gibi ülkelerden kısa filmler gösterime alındı.



“Water-Su” daha önce California Uluslararası Film Festivali’nde finalist, San Mauro Uluslararası Film Festivali’nde yarı finalist olmayı başardı. Film, uluslararası 60 festivalde daha yarışarak ülkemizi temsil ediyor.



Tolga Okur'un yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Alper Uzun ve Oğuzcan Koçyiğit’in yer aldığı 15 dakikalık kısa film, iki gezgin arkadaşın çıktıkları yolda araçlarının bozulmasını, ardından başlarına gelenleri ve iç hesaplaşmalarını anlatıyor.